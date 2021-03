Barbara D’Urso su Mara Venier: “Nessuna sfida con lei” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Barbara D’Urso e il post dedicato a Mara Venier: “Nessuna sfida con lei” sfida di nuovo per le due conduttrici: una in Rai, l’altra a Mediaset, condivideranno la stessa fascia oraria della domenica pomeriggio. Si tratta di Mara Venier e Barbara D’Urso, che finito Live Non è la D’Urso andato in onda con l’ultimo appuntamento domenica scorsa, dal 4 aprile tornerà con ‘Domenica Live’, che andrà in onda con un approfondimento e andrà a scontrarsi proprio con Domenica In. E per questo, Barbara D’Urso nella serata di ieri ha voluto mandare su Instagram un messaggio alla collega della Rai, Mara Venier, condividendo un selfie ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 31 marzo 2021)e il post dedicato a: “con lei”di nuovo per le due conduttrici: una in Rai, l’altra a Mediaset, condivideranno la stessa fascia oraria della domenica pomeriggio. Si tratta di, che finito Live Non è laandato in onda con l’ultimo appuntamento domenica scorsa, dal 4 aprile tornerà con ‘Domenica Live’, che andrà in onda con un approfondimento e andrà a scontrarsi proprio con Domenica In. E per questo,nella serata di ieri ha voluto mandare su Instagram un messaggio alla collega della Rai,, condividendo un selfie ...

