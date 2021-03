Ascolti TV | Martedì 30 marzo 2021. Leonardo cala (23.9%), Ti presento Sofia 9.9%, in crescita Le Iene (10.8%). Boom Rai4 con The Equalizer 2 (1 mln – 4.3%) (Di mercoledì 31 marzo 2021) Leonardo Nella serata di ieri, Martedì 30 marzo 2021, su Rai1 la seconda puntata di Leonardo ha conquistato 5.859.000 spettatori pari al 23.9% di share (primo episodio a 6.225.000 e il 22.9%, secondo episodio a 5.575.000 e il 24.8%). Su Canale5 Ti presento Sofia ha incollato davanti al video 2.319.000 spettatori con uno share del 9.9%. Su Rai2 la partita Italia-Slovenia per gli Europei Under 21 ha interessato 1.993.000 spettatori (7.5%). Su Italia1 Le Iene Show ha raccolto 1.922.000 spettatori pari al 10.8% (presentazione a 1.321.000 e il 4.7%). Su Rai3 #Cartabianca è seguito da 945.000 spettatori con il 4.2% (presentazione a 796.000 e il 2.9%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 1.030.000 spettatori (5.4%). Su ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 31 marzo 2021)Nella serata di ieri,30, su Rai1 la seconda puntata diha conquistato 5.859.000 spettatori pari al 23.9% di share (primo episodio a 6.225.000 e il 22.9%, secondo episodio a 5.575.000 e il 24.8%). Su Canale5 Tiha incollato davanti al video 2.319.000 spettatori con uno share del 9.9%. Su Rai2 la partita Italia-Slovenia per gli Europei Under 21 ha interessato 1.993.000 spettatori (7.5%). Su Italia1 LeShow ha raccolto 1.922.000 spettatori pari al 10.8% (presentazione a 1.321.000 e il 4.7%). Su Rai3 #Cartabianca è seguito da 945.000 spettatori con il 4.2% (presentazione a 796.000 e il 2.9%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 1.030.000 spettatori (5.4%). Su ...

