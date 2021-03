Windows 10X | ecco il download della build

(Di martedì 30 marzo 2021) La versione ufficiale di10x si fa attendere eppure i rete è possibile trovare il. Albacore attraverso un tweet ha messo a disposizione lo strumentoDevice Image Generator. Lo strumento consente di ispezionare il vostro dispositivo ed esportare i driver associati, quindi preparare un’immagine specifica di10X pronta da installare sul PC. Il10X dello strumento è possibile farlo da qui mentre la guida per l’installazione del Sistema su qualsiasi PC da qui. Per chi non lo conoscesse,10X è stato originariamente progettato per dispositivi a doppio schermo, come Surface Neo, Lenovo ThinkPad X1 Fold e prototipi Intel. Nel 2020, Microsoft ha affermato che i ...

