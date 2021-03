Viaggi all’estero sì, seconde case e barche no. La strana Pasqua italiana (Di martedì 30 marzo 2021) Con l’arrivo della Pasqua si intensificano le restrizioni ai movimenti con l’Italia che sarà in zona rossa dal 3 al 5 aprile. E ai divieti nazionali si aggiungono quelli delle ordinanze regionale che vietano il raggiungimento delle seconde case e a volte anche delle barche. Ma si potrà andare all’estero, almeno in alcuni stati, senza particolari restrizioni. Partiamo dalle regole nazionali. Sabato, domenica e lunedì prossimi non si può uscire di casa. Unica eccezione una sola visita giornaliera a parenti e amici, ma massimo in due adulti (non si contano invece i minori di 14 anni al seguito). In teoria si potrebbe andare nelle seconde case, se si ha un contratto di affitto o proprietà precedente al 14 gennaio, anche se si trovano in zona rossa e a patto che nella ... Leggi su nonsolonautica (Di martedì 30 marzo 2021) Con l’arrivo dellasi intensificano le restrizioni ai movimenti con l’Italia che sarà in zona rossa dal 3 al 5 aprile. E ai divieti nazionali si aggiungono quelli delle ordinanze regionale che vietano il raggiungimento dellee a volte anche delle. Ma si potrà andare, almeno in alcuni stati, senza particolari restrizioni. Partiamo dalle regole nazionali. Sabato, domenica e lunedì prossimi non si può uscire di casa. Unica eccezione una sola visita giornaliera a parenti e amici, ma massimo in due adulti (non si contano invece i minori di 14 anni al seguito). In teoria si potrebbe andare nelle, se si ha un contratto di affitto o proprietà precedente al 14 gennaio, anche se si trovano in zona rossa e a patto che nella ...

Advertising

fattoquotidiano : Nei prossimi giorni i viaggi di Matteo Renzi all’estero – prima a Riyad, poi a Dubai e nel fine settimana in Bahrai… - SkyTG24 : Pasqua e zona rossa, il Viminale: i viaggi all'estero sono consentiti. Le regole - SkyTG24 : Il Viminale chiarisce che è possibile andare all’estero per turismo e scoppia la polemica: - tinapreciousbox : RT @SkyTG24: Pasqua in zona rossa, viaggi all'estero e spostamenti: cosa si può fare e cosa no - DaCaiomauro : RT @lvoir: Lo sapevo che dalla #Lega non poteva nascere nulla di buono, il ministro del turismo @massimogara ha fatto una cazzata pazzesca… -

Ultime Notizie dalla rete : Viaggi all’estero Matteo Renzi il “Golfista”: l’amico dei principi e una legge da votare L'agone