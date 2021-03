Via Reginaldo Giuliani, fermati e denunciati mentre scaricano 10 quintali di rifiuti tessili nei cassonetti (Di martedì 30 marzo 2021) Ancora un fermo da parte della polizia municipale contro l'abbandono illegale di rifiuti tessili. L'operazione è scattata dopo numerose segnalazioni di residenti che lamentavano il continuo abbandono ... Leggi su firenzetoday (Di martedì 30 marzo 2021) Ancora un fermo da parte della polizia municipale contro l'abbandono illegale di. L'operazione è scattata dopo numerose segnalazioni di residenti che lamentavano il continuo abbandono ...

Advertising

Publiacqua : Lavori sulla rete idrica di via Reginaldo Giuliani rinviati al 30 marzo per problemi tecnici. @comunefi… - Publiacqua : Rinvio lavori su via Reginaldo Giuliani a #Firenze. Intervento programmato per il 30 marzo prossimo… - MarcoPlatania82 : C’è chi sogna di giocare con Reginaldo al Catania… - Publiacqua : Lavori sulla rete idrica di via Reginaldo Giuliani rinviati al 30 marzo per problemi tecnici. @comunefi… - Publiacqua : Lavori sulla rete idrica di via Reginaldo Giuliani rinviati al 30 marzo per problemi tecnici. @comunefi… -