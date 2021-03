Valeria Fabrizi dopo la gaffe razzista si scusa: “scivolone involontario” (Di martedì 30 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Valeria Fabrizi dopo la gaffe razzista in diretta, interviene sui social, le sue parole colpiscono tutti. In televisione siamo abituati a vederla nei panni della fantastica e ironica Suor Costanza nella serie tv di Rai Uno che Dio ci Aiuti, in realtà si tratta di una grande attrice che nel corso degli anni ha costruito Leggi su youmovies (Di martedì 30 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.lain diretta, interviene sui social, le sue parole colpiscono tutti. In televisione siamo abituati a vederla nei panni della fantastica e ironica Suor Costanza nella serie tv di Rai Uno che Dio ci Aiuti, in realtà si tratta di una grande attrice che nel corso degli anni ha costruito

Advertising

_DorianGray_ : RT @simonasiri: Ieri sulla Rai Valeria Fabrizi rispondendo alla conduttrice che le faceva i complimenti per una vecchia foto ha risposto: “… - Mawrdock : RT @casamacombo: Ho visto pure io il video vergognoso dove Valeria Fabrizi l'attrice, ospite di un programma TV; guardando una sua foto da… - micerco : RT @marcoleardi: #DaNoiARuotaLibera, gaffe di Valeria Fabrizi: «In questa foto sembro una negra!» (Ma io assolvo Suor Costanza, peccato ve… - egos23 : RT @simonasiri: Ieri sulla Rai Valeria Fabrizi rispondendo alla conduttrice che le faceva i complimenti per una vecchia foto ha risposto: “… - simonasiri : Ieri sulla Rai Valeria Fabrizi rispondendo alla conduttrice che le faceva i complimenti per una vecchia foto ha ris… -