Valentina Persia crolla in diretta, sfogo sulla depressione. Il web: “Ha già vinto” (Di martedì 30 marzo 2021) Valentina Persia crolla in diretta all’Isola dei Famosi 2021 parlando della depressione. La reazione del web: “Ha già vinto”. Valentina Persia ha commosso ed emozionato il pubblico dell’Isola dei Famosi 2021 parlando in diretta della depressione post partum di cui ha sofferto e condividendo la propria sofferenza con i telespettatori. Quello della comica è stato L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 30 marzo 2021)inall’Isola dei Famosi 2021 parlando della. La reazione del web: “Ha già”.ha commosso ed emozionato il pubblico dell’Isola dei Famosi 2021 parlando indellapost partum di cui ha sofferto e condividendo la propria sofferenza con i telespettatori. Quello della comica è stato L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

IsolaDeiFamosi : Signori, è Valentina Persia SHOW! Twittate con #ISOLAPARTY per interagire in diretta con @valeriangione ed… - StefanoGuerrera : L’#isola salvata da Valentina Persia. - pennatheboss : RT @LucaVismara: Lo ripeto: Valentina Persia potenziale vincitrice. Se non certa. #Isola - chesuccede__ : RT @contechristino: Di Valentina Persia amo che per ogni parola pronunciata ci sono 80 gesti esplicativi a rafforzarne il concetto. #isola - xlightsofhope : RT @star46843: 2) Valentina Persia. AMA CEH. ROMPE I CULI E BASTA. È troppo divertente, è tanta roba. 3) Drusilla Gucci. Meh,la regina dei… -