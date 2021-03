Vaccini | Bonavitacola | “Con l’ok di Ema e Aifa la Campania acquisirà Sputnik”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 30 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sulla fornitura dialla“non c’è nessun motivo per tornare indietro, qualcuno dovrebbe dire che questa nostra attività viola qualcosa. Il primo ministro Draghi ha detto che il governo sta potenziando le forniture per cui non c’è bisogno di uscire dai quattro istituzionali, questa è la tesi”. Lo ha detto il vicepresidente della Regione, Fulvioa Radio Anch’io su Radiouno in merito al contratto della Regione per l’acquisto di dosi. “Se l’Ema o l’approvano il vaccino – ha spiegato– l’accordo diventa efficace e si definiranno le dosi per il fabbisogno di un approvvigionamento integrativo. Io credo che per quanto si possa essere ottimisti, sarà ...