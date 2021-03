Unghie pasquali perfette per il 2021: tante idee da imitare (Di martedì 30 marzo 2021) Chi non ama decorare le Unghie a seconda del periodo dell’anno? Per Natale, ad esempio, scegliamo i glitter ad occhi chiusi, ma con l’arrivo della primavera (e della Pasqua) è impossibile resistere al richiamo delle tonalità pastello e dei deliziosi disegni floreali dal successo garantito. Purtroppo anche questa Pasqua sarà particolare (seguirà l’esempio del 2020). Con i centri estetici chiusi in gran parte d’Italia, saremo costrette a ricorrere alla manicure fai da te. Ma niente paura, perché in vostro soccorso arrivano tantissime idee, soprattutto grazie ai social. Non abbiate timore di mettervi alla prova: seguendo le giuste direttive potrete ottenere un ottimo risultato, anche se non siete nail artist. Il primo passo da fare è scegliere il colore dello smalto di cui avrete bisogno. In questo periodo dell’anno è facile far cadere l’occhio su ... Leggi su velvetmag (Di martedì 30 marzo 2021) Chi non ama decorare lea seconda del periodo dell’anno? Per Natale, ad esempio, scegliamo i glitter ad occhi chiusi, ma con l’arrivo della primavera (e della Pasqua) è impossibile resistere al richiamo delle tonalità pastello e dei deliziosi disegni floreali dal successo garantito. Purtroppo anche questa Pasqua sarà particolare (seguirà l’esempio del 2020). Con i centri estetici chiusi in gran parte d’Italia, saremo costrette a ricorrere alla manicure fai da te. Ma niente paura, perché in vostro soccorso arrivano tantissime, soprattutto grazie ai social. Non abbiate timore di mettervi alla prova: seguendo le giuste direttive potrete ottenere un ottimo risultato, anche se non siete nail artist. Il primo passo da fare è scegliere il colore dello smalto di cui avrete bisogno. In questo periodo dell’anno è facile far cadere l’occhio su ...

Advertising

SaraLailee : RT @vogue_italia: Colori pastello (ma non solo) con dettagli floreali e a pois: per una manicure pensata per l'inizio della bella stagione… - cocoa_key : RT @vogue_italia: Colori pastello (ma non solo) con dettagli floreali e a pois: per una manicure pensata per l'inizio della bella stagione… - SoubhikMukher10 : RT @vogue_italia: Colori pastello (ma non solo) con dettagli floreali e a pois: per una manicure pensata per l'inizio della bella stagione… - vogue_italia : Colori pastello (ma non solo) con dettagli floreali e a pois: per una manicure pensata per l'inizio della bella sta… - Italiajin21 : Unghie pasquali 2021: 5 idee originali (e 25 manicure Instagram da copiare) -