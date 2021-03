Twitch: la 'maratona infinita' di Ludwig è entrata nella terza settimana consecutiva (Di martedì 30 marzo 2021) Il 14 marzo, il famoso streamer di Twitch Ludwig ha iniziato una maratona sul suo canale con la promessa di continuare la diretta streaming finché le persone avessero continuato ad abbonarsi. Lo streaming è ora in diretta da oltre due settimane consecutive e, sebbene stia rallentando un po', non mostra ancora alcun segno di interruzione. Ludwig gioca principalmente con gli amici, ma mostra anche le ore in cui dorme o fa attività fisica. Nei primi giorni della maratona streaming, Ludwig è persino diventato lo streamer più visto su Twitch mentre dormiva. Mentre riposa, i moderatori del canale prendono il sopravvento e riproducono i video richiesti dagli spettatori, trasformando lo streaming di 24 ore in quella che è essenzialmente un party. Inizialmente, ogni abbonamento ... Leggi su eurogamer (Di martedì 30 marzo 2021) Il 14 marzo, il famoso streamer diha iniziato unasul suo canale con la promessa di continuare la diretta streaming finché le persone avessero continuato ad abbonarsi. Lo streaming è ora in diretta da oltre due settimane consecutive e, sebbene stia rallentando un po', non mostra ancora alcun segno di interruzione.gioca principalmente con gli amici, ma mostra anche le ore in cui dorme o fa attività fisica. Nei primi giorni dellastreaming,è persino diventato lo streamer più visto sumentre dormiva. Mentre riposa, i moderatori del canale prendono il sopravvento e riproducono i video richiesti dagli spettatori, trasformando lo streaming di 24 ore in quella che è essenzialmente un party. Inizialmente, ogni abbonamento ...

