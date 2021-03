TOP 100 INFORMAZIONE ONLINE (Comscore). Audience in calo in febbraio. Crescono Corriere Adriatico e Mattino. Tornano le Iene col botto - (Di martedì 30 marzo 2021) ...7 milioni di visitaoiri unici mensili); secondo il gruppo editoriale Citynews con i suoi 54 giornali locali ONLINE e il nazionale Today.it (32,2 milioni); terzo Ciaopeople MediaGroup che pubblica il ... Leggi su primaonline (Di martedì 30 marzo 2021) ...7 milioni di visitaoiri unici mensili); secondo il gruppo editoriale Citynews con i suoi 54 giornali localie il nazionale Today.it (32,2 milioni); terzo Ciaopeople MediaGroup che pubblica il ...

Advertising

G00DYE4RS : @ENTERS4NDMAN aaallora fighissimo ma secondo me ci starebbe ancora meglio o solo la camicia o solo il top, non so t… - _Wazowski_ : RT @khamul2k12: Oggi, dopo diversi cambi societari, Play-Doh vende circa 100 milioni di confezioni all'anno, in 75 paesi del mondo ed è pre… - onfitalia : Alle 10 del mattino???? sono 336 ore, esattamente due settimana dal suo rilascio, che Beautiful Beautiful è rimasta i… - onfitalia : 210308 Beautiful Beautiful si sono classificati al #49° posto (?18) sulla classifica Top 100 settimanale di Bugs… - onfitalia : 210308 Beautiful Beautiful si è classificata al #4° posti (?3) sulla classifica settimanale Top 100 di Genie… -