Tennis | Atp Miami | Sinner ai quarti di finale**

(Di martedì 30 marzo 2021), 30 mar. - (Adnkronos) - Janniksi qualifica per la prima volta in carriera aidi finale del torneo Atp Masters 1000 di(cemento, montepremi 3.343.785 dollari). Il 19enne altoatesino, numero 31 del mondo e 21 del seeding, sconfigge il 21enne finlandese Emil Ruusuvuori, numero 83 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 6-2 in un'ora e dieci minuti.affronterà il vincente del match tra lo statunitense Taylor Fritz, numero 32 del mondo e 22 del tabellone e il kazako Alexander Bublik, numero 44 del ranking Atp.

SkySport : Sinner, colpo strepitoso a Miami contro Khachanov ? ATP Miami Il programma di oggi su Sky ? - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ? ATP MIAMI, JANNIK SINNER VOLA AGLI OTTAVI Battuto il russo Khachanov 4-6, 7-6, 6-4 ? #SkySport… - Eurosport_IT : Doppietta azzurra: dopo #Sinner anche #Sonego arriva agli ottavi a Miami ed è la prima volta nella storia! ???????? Ja… - Eurosport_IT : A 19 anni giocherà il suo primo quarto di finale Masters 1000 ?????? #Sinner | #EurosportTENNIS | #MiamiOpen - Luca21013415 : RT @vitasportivait: ?? #Tennis | #MiamiOpen Jannik #Sinner ???? supera da veterano l’ostacolo Emil Ruusuvuori ???? con il punteggio di 6-2 6-3… -

Jannik Sinner, n.31 del ranking e 21testa di serie, si è qualificato per i quarti grazie al successo 6 - 3, 6 - 2 con il finlandese Emil Ruusuvuori (83). In campo non prima dell'una ora ...... e al momento resta l'unico giocatore del suo Paese ad aver vinto almeno un titolo: ne ha messi ... Purtroppo la Finlandia delnon ha mai prodotto giocatori leggendari ma Ruusuvuori, ...Jannik Sinner si conferma il futuro protagonista del tennis italiano. Il giovane altoatesino, 19 anni, numero 31 della classifica Atp, avanza ulteriormente al torneo Masters di Miami e accede ai ...L'azzurro sfiderà il greco Tsitsipas. Lorenzo Sonego prosegue il suo cammino all'interno del "Miami Open", primo torneo di stagione dell'Atp Masters 1000, in corso all'Hard Rock Stadium di Miami, in F ...