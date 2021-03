Scorta alla fidanzata di Giuseppe Conte: arriva la decisione del Tribunale dei Ministri sull’inchiesta (Di martedì 30 marzo 2021) Si è chiuso uno dei capitoli che ha agitato gli ultimi mesi da premier di Giuseppe Conte, coinvolgendo anche la sua vita privata: nello scorso mese di novembre, era stata aperta un’inchiesta sul presunto uso di auto blu da parte di Olivia Paladino, compagna di Conte. Sulla vicenda ha indagato il Tribunale dei Ministri, che ora si è pronunciato sull’ipotesi di peculato da parte dell’ex premier. Scorta a Olivia Paladino: cosa era successo La vicenda risale in realtà alla fine di ottobre 2020, quando Olivia Paladino era stata seguita da una troupe delle Iene di cui faceva parte Filippo Roma. Per evitare, pare, le domande riguardanti l’hotel Plaza amministrato dal padre, la Paladino si era rifugiata in un supermercato e, poco dopo, sarebbe andata via con l’auto blu ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 30 marzo 2021) Si è chiuso uno dei capitoli che ha agitato gli ultimi mesi da premier di, coinvolgendo anche la sua vita privata: nello scorso mese di novembre, era stata aperta un’inchiesta sul presunto uso di auto blu da parte di Olivia Paladino, compagna di. Sulla vicenda ha indagato ildei, che ora si è pronunciato sull’ipotesi di peculato da parte dell’ex premier.a Olivia Paladino: cosa era successo La vicenda risale in realtàfine di ottobre 2020, quando Olivia Paladino era stata seguita da una troupe delle Iene di cui faceva parte Filippo Roma. Per evitare, pare, le domande riguardanti l’hotel Plaza amministrato dal padre, la Paladino si era rifugiata in un supermercato e, poco dopo, sarebbe andata via con l’auto blu ...

