Pasqua in zona rossa, cosa si può fare e cosa no. Le regole su spostamenti, visite, seconde case (Di martedì 30 marzo 2021) Pasqua e Pasquetta in zona rossa, ma con qualche concessione. Sulla scia di quanto successo a Natale, con regole, divieti e restrizioni in giorni festivi e prefestivi per arginare la diffusione del Covid-19, il decreto legge in vigore dal 6 marzo stabilisce le regole per i giorni 3, 4 e 5 aprile in tutta Italia. Dalle seconde case, passando per bar e ristoranti, fino alle visite a parenti e amici: ecco cosa si può e non si può fare. Il coprifuoco è in vigore?Sì. In ogni regione rimane il coprifuoco già in vigore, dalle ore 22 e alle 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, di salute o urgenze, che vanno giustificati con autocertificazione. Ci si può spostare in altre Regioni? Resta in vigore ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 30 marzo 2021)e Pasquetta in, ma con qualche concessione. Sulla scia di quanto successo a Natale, con, divieti e restrizioni in giorni festivi e prefestivi per arginare la diffusione del Covid-19, il decreto legge in vigore dal 6 marzo stabilisce leper i giorni 3, 4 e 5 aprile in tutta Italia. Dalle, passando per bar e ristoranti, fino allea parenti e amici: eccosi può e non si può. Il coprifuoco è in vigore?Sì. In ogni regione rimane il coprifuoco già in vigore, dalle ore 22 e alle 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, di salute o urgenze, che vanno giustificati con autocertificazione. Ci si può spostare in altre Regioni? Resta in vigore ...

