Advertising

sportli26181512 : Papu #Gomez ha distrutto una porsche. L'aneddoto...: L'ex compagno di squadra del Papu Mariano Izco ha parlato del… - sportli26181512 : Catania, Izco: 'Papu? Schiappa al volante. Distrusse la Porsche, poi...': Catania, Izco: 'Papu? Schiappa al volante… - zazoomblog : Catania Papu Gomez ritrova Simeone e l’ex presidente Pulvirenti spiega: “Con loro migliore stagione della storia” -… - ItaSportPress : Catania, Papu Gomez ritrova Simeone e l'ex presidente Pulvirenti spiega: 'Con loro migliore stagione della storia'… - CalcioWeb : Le notizie del giorno, #Buffon lascia la @juventusfc al termine della stagione, #Aguero verso la Serie A -

Ultime Notizie dalla rete : Papu Gomez

numero-diez.com

Non poteva non parlare del suo amico ed ex compagno di squadrae di Simeone che domenica ... Consiamo stati tanti anni insieme e ci conosciamo molto. Il Cholo per me può allenare la ...Monchi guarda sempre con attenzione alla Serie A, gli ultimi acquisti Suso e il. Come riportato da Fichajes.net , infatti, il Siviglia pensa a Lozano del Napoli il prossimo anno. Il ...Al Papu mi legano tanti episodi in campo e fuori". Gomez e la paura delle autosportive... Izco ricorda un simpatico aneddoto sul suo amico Papu Gomez: "Tornavamo da una partita giocata in trasferta e ...La Roma in estate potrebbe tornare a mettere gli occhi su un giocatore che nella sessione invernale di calciomercato fu vicino: vuole dire addio all’attuale club e tornare in Serie A. Dieci giornate ...