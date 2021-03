Ordinanza ministeriale per chi rientra in Italia dall'estero: cinque giorni di quarantena e tampone obbligatorio (Di martedì 30 marzo 2021) Arriva l'Ordinanza del ministro della Salute per disporre tamponi e un periodo di 5 giorni di quarantena per chi arriva o rientra dai Paesi Ue. Secondo quanto si apprende da fonti del dicastero, ... Leggi su globalist (Di martedì 30 marzo 2021) Arriva l'del ministro della Salute per disporre tamponi e un periodo di 5diper chi arriva odai Paesi Ue. Secondo quanto si apprende da fonti del dicastero, ...

Advertising

RenzoSoldani : RT @GildaInsegnanti: #Mobilità, sconcerto per modi e tempi dell'ordinanza ministeriale Resta il vincolo quinquennale, @rinodime12: 'Si per… - faustodemetrio : @ricpuglisi @robersperanza Dimissioni? Si è inventato anche la carcerazione domiciliare per ordinanza ministeriale.… - GildaInsegnanti : #Mobilità, sconcerto per modi e tempi dell'ordinanza ministeriale Resta il vincolo quinquennale, @rinodime12: 'Si… - infodocenti : GILDA: MOBILITÀ, SCONCERTO PER MODI E TEMPI ORDINANZA MINISTERIALE - Ferdinando_Man : Con l'ordinanza ministeriale n. 106 del 29.3 il MI ha fissato i termini per le operazioni di mobilità (trasferime… -