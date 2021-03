Napoli, rinnovo Insigne: ecco quando se ne riparlerà (Di martedì 30 marzo 2021) Il Corriere dello Sport ritorna a parlare del rinnovo di Lorenzo Insigne con il Napoli, uno degli argomenti più discussi degli ultimi giorni. L’edizione odierna … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 30 marzo 2021) Il Corriere dello Sport ritorna a parlare deldi Lorenzocon il, uno degli argomenti più discussi degli ultimi giorni. L’edizione odierna … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

napolista : CorMezz: Insigne, stallo per il rinnovo. Se ne parlerà dopo l’Europeo Il capitano del Napoli ha un contratto fino a… - sscalcionapoli1 : Napoli, per il rinnovo di Insigne se ne riparlerà a fine stagione #ForzaNapoliSempre - susydigennaro : RT @napolimagazine: CDS - Napoli, per il rinnovo del capitano Insigne se ne riparlerà a fine stagione - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Napoli, per il rinnovo del capitano Insigne se ne riparlerà a fine stagione - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Napoli, per il rinnovo del capitano Insigne se ne riparlerà a fine stagione -