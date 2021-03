(Di martedì 30 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Marcos, difensore del Feyenoord, è uno dei nomi nuovi per la difesa del. L’idea del club azzurro è quella di cedere Kalidou, corteggiato dal Liverpool, e rimpiazzarlo col difensore argentino. A giugno il restyling difensivocompleto, a partire dal perno della retroguardia partenopea. Klopp farebbe carte false pur di affiancarea Van Dijk e il club inglese è pronto a investire 50 milioni di euro per aggiudicarsi le prestazioni del centrale senegalese. La Gazzetta dello Sport racconta che il difensore ha aperto ad un trasferimento al. De Laurentiis è disposto ad investire fino a 15 milioni di euro per portarlo in azzurro. Nazionalità argentina (ma con passaporto italiano), 23 anni ...

Advertising

anteprima24 : ** ##Napoli, accordo con Senesi: sarà il sostituto di Koulibaly ** - CrapanzanoRobin : RT @BombeDiVlad: ?? Il #Napoli si aggiudica il 'sì' di Marcos #Senesi ?? Bisognerà trovare l'accordo con il #Feyenoord #LBDV #LeBombeDiVlad… - AndreFerra84 : @fiock81 @contefiele Sullo stipendio,sono assolutamente d'accordo con te. Sull'approccio ni, forse si ha provato a… - TuttoHellasVer1 : RT @TuttoHellasVer1: Il Napoli ha l'accordo con l'Hellas per Zaccagni ma il giocatore prende tempo - corrmezzogiorno : #Napoli Sputnik, Regione Campania: «Non ci sono ragioni per tornare indietro» -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli accordo

E' ancora tutto fermo per il rinnovo di Insigne: incon la società se ne riparlerà in estate. Ora testa alla Champions.Il difensore chiuderà la sua avventura ail prossimo 30 giugno e da tempo il suo agente Fali ...è interessato e recentemente ha incontrato l'entourage del serbo per provare a trovare un... Mertens a un certo punto del suo percorso calcistico sembrava destinato a lasciare Napoli e il Napoli, ma alla fine il giocatore ha trovato l'accordo con il Presidente Aurelio De Laurentiis per il ...Il Corriere dello Sport sottolinea il peso importante che si trova ad affrontare il Napoli sul monte ingaggi. Per Insigne il rinnovo slitta nuovamente.