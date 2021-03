Masters 1000 Miami 2021, Sinner-Ruusuvuori inizia in ritardo: problemi con l’occhio di falco (Di martedì 30 marzo 2021) problemi tecnici per la sfida tra Jannik Sinner ed Emil Ruusuvuori, valido per il quarto turno del Masters 1000 di Miami 2021. La partita non è iniziata come previsto alle 17.10 per via di un malfunzionamento dell’occhio di falco del campo del torneo americano. Si sta cercando di capire con il giudice di sedia cosa fare. Il giudice di sedia chiede ha chiesto al tennista azzurro se vuole confrontarsi con il suo team sul da farsi, stesso discorso per il finlandese. Intanto i giocatori sono rientrati negli spogliatoi, al momento non si gioca. 17.25 – Due le possibilità: attendere che torni a funzionare l’hawk eye oppure spostare i giocatori in un altro campo. LA DIRETTA LIVE DI ... Leggi su sportface (Di martedì 30 marzo 2021)tecnici per la sfida tra Janniked Emil, valido per il quarto turno deldi. La partita non èta come previsto alle 17.10 per via di un malfunzionamento deldidel campo del torneo americano. Si sta cercando di capire con il giudice di sedia cosa fare. Il giudice di sedia chiede ha chiesto al tennista azzurro se vuole confrontarsi con il suo team sul da farsi, stesso discorso per il finlandese. Intanto i giocatori sono rientrati negli spogliatoi, al momento non si gioca. 17.25 – Due le possibilità: attendere che torni a funzionare l’hawk eye oppure spostare i giocatori in un altro campo. LA DIRETTA LIVE DI ...

