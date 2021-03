Mariarosaria Guglielmi: "Chiediamo sicurezza nei tribunali. No a pretese corporative sui vaccini Covid" (Di martedì 30 marzo 2021) Un conto è chiedere che il proprio posto di lavoro sia messo in sicurezza in modo da minimizzare il rischio di contagio da Covid. Altro è pretendere una strada prioritaria per le vaccinazioni. Mariarosaria Guglielmi, pm a Roma e segretaria di Magistratura democratica, lo sa bene. E proprio per questo ieri, all’indomani del comunicato dell’Anm che ha suscitato tanto scalpore, aveva dichiarato, a nome del suo gruppo, “abbiamo commesso un errore”. Intervistata da HuffPost spiega la sua posizione: “Dare la precedenza nella vaccinazione ad alcune categorie, a scapito delle persone più fragili come gli anziani, è stata una decisione dannosa: il messaggio che ne riceviamo è che non prevale l’interesse della comunità ma che ognuno agisce per sé”. Messo questo punto fermo, va oltre la questione vaccini e ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 30 marzo 2021) Un conto è chiedere che il proprio posto di lavoro sia messo inin modo da minimizzare il rischio di contagio da. Altro è pretendere una strada prioritaria per le vaccinazioni., pm a Roma e segretaria di Magistratura democratica, lo sa bene. E proprio per questo ieri, all’indomani del comunicato dell’Anm che ha suscitato tanto scalpore, aveva dichiarato, a nome del suo gruppo, “abbiamo commesso un errore”. Intervistata da HuffPost spiega la sua posizione: “Dare la precedenza nella vaccinazione ad alcune categorie, a scapito delle persone più fragili come gli anziani, è stata una decisione dannosa: il messaggio che ne riceviamo è che non prevale l’interesse della comunità ma che ognuno agisce per sé”. Messo questo punto fermo, va oltre la questionee ...

Advertising

HuffPostItalia : Mariarosaria Guglielmi: 'Chiediamo sicurezza nei tribunali. No a pretese corporative sui vaccini Covid' - GiovanniTizian : RT @DomaniGiornale: Mariarosaria Guglielmi, Segretaria di #Magistratura democratica (Md) spiega: il rischio contagio #COVID nel mondo giud… - DomaniGiornale : Mariarosaria Guglielmi, Segretaria di #Magistratura democratica (Md) spiega: il rischio contagio #COVID nel mondo… - LiberoPetrucci : Cara Mariarosaria Guglielmi, io come avvocato non chiedo nulla e biasimo il @OrdineAvvROMA che nella sua nota ha la… - MagDemocratica : 'Le correnti della Magistratura siano custodi della Costituzione'. Proposte di Mariarosaria Guglielmi e di Magistra… -