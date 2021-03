L’appennino di Parma sperimenta Vigilium | l’app che ‘predice’ i reati

Leggi su dire

(Di martedì 30 marzo 2021) PARMA – In provincia di Parma chi è dedito al crimine avrà da oggi vita meno facile. I Comuni dell’Unione Pedemontana parmense, grazie ad un accordo con la Regione, saranno infatti i primi in Italia a sperimentare sul campo ‘Vigilium’, un software sviluppato dalla startup dell’Università di Trento “Intellegit”, che elabora analisi in grado di ‘predire’ dove è più facile che un reato venga commesso. In dettaglio, realizzato a partire da un progetto di ricerca europeo, il programma funziona attraverso una app con cui i cittadini possono inviare al sistema diversi tipi di segnalazione su fenomeni di criminalità, insicurezza, degrado ed emergenze. Le segnalazioni, rigorosamente anonime, vengono poi immagazzinate e organizzate insieme ad altre informazioni del territorio per elaborare statistiche, mappe di rischio e analisi, anche predittive, messe a disposizione delle alle amministrazioni pubbliche e delle Polizie locali. Grazie a queste informazioni gli agenti possono, ad esempio, avere a disposizione un elenco di luoghi ‘sensibili‘, dove è più probabile che si verifichino reati, atti vandalici o, in generale, fenomeni di degrado urbano.