Isola, Elettra Lamborghini fa twerkare Iva Zanicchi (Di martedì 30 marzo 2021) Opinionisti sempre più scatenati all'Isola dei Famosi. Ilary Blasi può essere soddisfatta della sua squadra. Passata la timidezza delle prime puntate, Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini si sono rivelati un trio vincente. Ad ognuno il suo Ilary Blasi ha fatto della scelta del proprio look in puntata una missione per i follower. Tommaso Zorzi con il suo "punto Z" regala una lettura pungente e ironica ai fatti dell'Isola. Iva Zanicchi materna ed affettuosa con i naufraghi ha trovato il modo di chiedere persino una "preghierina", dato che siamo in Quaresima. Elettra Lamborghini… nella quinta puntata ha fatto twerkare tutti. Twerking Isola La Twerking Queen ha di nuovo colpito nel segno. "Avevamo promesso di ...

