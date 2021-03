Infortunio Demme | infiammazione al tibiale posteriore della gamba sinistra

(Di martedì 30 marzo 2021) Diegoha lavorato a parte oggi a causa di un’alNon solo David Ospina. Problemi anche per Diegonell’ultimo allenamento del Napoli a Castel Volturno. Come riporta il sito ufficiale del Napoli, il centrocampista ha lavorato a parte per un’al. «Nell’allenamento odierno Rrahmani e Petagna hanno svolto parte di lavoro in gruppo e parte personalizzato. Lavoro differenziato tra palestra e piscina pera causa di un’al...

Ultime Notizie dalla rete : Infortunio Demme

Questo il report completo dell'allenamento di oggi con le ultime sulle condizioni di Rrahmani e Petagna , lo stop die l'di Ospina : La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la ...ha fatto differenziato in palestra e piscina per una infiammazione al tibiale posteriore della gamba sinistra. David Ospina nel corso dell'allenamento odierno si è procurato unalla ...Il Napoli ha ripreso questo pomeriggio a Castel Volturno gli allenamenti in vista della gara di sabato alle ore 15,00 contro il Crotone.Notizie non esaltanti per Gennaro Gattuso! Tre azzurri a parte e David Ospina di nuovo infortunato. Questo il report pubblicato dal Napoli.