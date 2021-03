Il deputato Marattin (Italia Viva) multato per un pranzo con amici. Lui si difende: «Sono debole anche io» (Di martedì 30 marzo 2021) «L’importanza di essere umani, e quindi imperfetti». Così il deputato di Italia Viva e presidente della commissione Finanze della Camera, Luigi Marattin, chiede scusa dopo essere stato sorpreso dai carabinieri mentre pranzava a casa con degli amici in violazione delle norme anti-Coronavirus. Un errore di giudizio, una mancanza «umana», sostiene Marattin, che su Facebook ha rivolto le sue scuse non solo alle forze dell’ordine, ringraziandole per il lavoro svolto, ma anche a chi si aspetta di più dalla dai propri rappresentanti. «Un parlamentare ha l’obbligo di dare il buon esempio e certamente così non è stato in questo caso», scrive Marattin, mentre a chi nei commenti nota che «in sostanza i ristoranti devono star chiusi perché c’è un rischio per la ... Leggi su open.online (Di martedì 30 marzo 2021) «L’importanza di essere umani, e quindi imperfetti». Così ildie presidente della commissione Finanze della Camera, Luigi, chiede scusa dopo essere stato sorpreso dai carabinieri mentre pranzava a casa con degliin violazione delle norme anti-Coronavirus. Un errore di giudizio, una mancanza «umana», sostiene, che su Facebook ha rivolto le sue scuse non solo alle forze dell’ordine, ringraziandole per il lavoro svolto, maa chi si aspetta di più dalla dai propri rappresentanti. «Un parlamentare ha l’obbligo di dare il buon esempio e certamente così non è stato in questo caso», scrive, mentre a chi nei commenti nota che «in sostanza i ristoranti devono star chiusi perché c’è un rischio per la ...

