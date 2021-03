Giulia Salemi conduce un nuovo programma e spiega di cosa si tratta

(Di martedì 30 marzo 2021) Dopo Tommaso Zorzi, ancheavrà un suo spazio a Mediaset. L’influencer milanese tra due settimane condurrà un format dal titolo ‘Salotto’, che andrà in onda per sei puntate dal 16 aprile su Mediaset Play. Ad annunciarlo è stata proprio la fidanzata di Pierpaolo Pretelli su Twitter. “sei felice? Sì. Dal 16 aprile condurrò ‘Salotto’ su Mediaset Play. Ho aspettato fino all’ultimo per dirvelo ma ora posso urlarlo e adoro leggere il titolo del comunicato. “Salotto” ha una nuova identità ed una vera e propria veste scenografica totalmente Pink. Avrò sei ospiti pazzesche che si affideranno alle mie mani per creare su di loro un make up in stile “”. L’obiettivo è quello di metterle a proprio agio per regalarvi una versione “no ...

Dopo il successo del Grande Fratello Vip, i riflettori si accendono di nuovo per. Il suo "SALOTTO", il primo programma condotto dall'influencer da oltre un milione e mezzo di ...