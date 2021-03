Farmaci, in Italia primo anti-asma grave eosinofilico refrattario nei bimbi (Di martedì 30 marzo 2021) Ad ognuno la sua cura: poter offrire ad ogni paziente il trattamento più indicato per il suo caso significa ottimizzare i risultati della cura, migliorare l’appropriatezza terapeutica e l’aderenza da parte del malato. Questa regola è particolarmente valida per i bambini, che non sono ‘piccoli adulti’ ma hanno caratteristiche specifiche, sia per lo sviluppo fisico, sia per le manifestazioni di malattie come l’asma grave, che si presenta con fenotipi diversi. Su questo fronte, c’è una novità terapeutica: mepolizumab, anticorpo monoclonale anti IL-5 (Interleuchina-5), è il primo farmaco approvato dall’Agenzia Italiana del farmaco (Aifa) per il trattamento di bambini ed adolescenti in caso di asma grave eosinofilico ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 30 marzo 2021) Ad ognuno la sua cura: poter offrire ad ogni paziente il trattamento più indicato per il suo caso significa ottimizzare i risultati della cura, migliorare l’appropriatezza terapeutica e l’aderenza da parte del malato. Questa regola è particolarmente valida per i bambini, che non sono ‘piccoli adulti’ ma hanno caratteristiche specifiche, sia per lo sviluppo fisico, sia per le manifestazioni di malattie come l’, che si presenta con fenotipi diversi. Su questo fronte, c’è una novità terapeutica: mepolizumab,corpo monoclonaleIL-5 (Interleuchina-5), è ilfarmaco approvato dall’Agenziana del farmaco (Aifa) per il trattamento di bambini ed adolescenti in caso di...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: Farmaci, in Italia primo anti-asma grave eosinofilico refrattario nei bimbi - TV7Benevento : Farmaci, in Italia primo anti-asma grave eosinofilico refrattario nei bimbi... - Adnkronos : Farmaci, in Italia primo anti-asma grave eosinofilico refrattario nei bimbi - Antonio_Italia : @CucchiRiccardo @sono_farmaci quando capirete che non si tratta di !sivax vs novax! ma di farmaci SPERIMENTALI? - BasicLifeSupp : Arriva in Italia il primo trattamento per l’asma grave eosinofilico refrattario nei bambini -