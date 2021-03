Energia | Fontana | ‘Lombardia punta su green | speriamo in fondi Recovery Plan’

(Di martedì 30 marzo 2021) Milano, 30 mar. (Adnkronos) – Regione Lombardia “mai come in questo momento sta dedicando una grande attenzione per cercare di andare verso l’economia verde e la decarbonizzazione. Una cosa che ci viene imposta soprattutto dalle condizioni fisiche del nostro territorio, del bacino Padano”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio, partecipando a un convegno online su strategia sull’idrogeno e transizione energetica organizzato dal Sole 24 Ore.“Noi abbiamo subito sottoscritto il progetto ‘Hydrogen Valley’ sul sistema della mobilità lombarda. E’ una direzione giusta, che per adesso è sperimentale, ma che vorremmo cercare di estendere a una serie di altre attività sia sul trasporto che sulla produzione. Dobbiamo cercare di ampliare il più possibile le sperimentazioni per rendere sempre più disponibili le energie alternative”, ha continuato ...

