Disincagliata Ever Given, il canale di Suez verso normalizzazione (Di martedì 30 marzo 2021) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Leggi su ilfogliettone (Di martedì 30 marzo 2021) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Advertising

fanpage : ?? Ultim'ora La #EVERGIVEN è stata disincagliata, il Canale di Suez è finalmente libero. - gianlucadago : RT @guardiacostiera: Disincagliata la Ever Given nel canale di #Suez. La #GuardiaCostiera italiana segue con attenzione la ripresa del traf… - Agenzia_Dire : Dopo quasi una settimana di blocco del Canale di Suez la ‘Ever Given’ – gigantesca portacontainer lunga 400 metri,… - MiyakeEau : “Ho sistemato tutto: MV Ever Given l’ho disincagliata!! Dal Canale di Suez è tutto.”?????? - LuciaMosca1 : (Disincagliata la Ever Given, permangono i ritardi a Suez) Segui su: La Notizia - -