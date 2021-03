Dati Covid alterati in Sicilia, lascia Razza. L’assessore che ordinava di “spalmare i morti” si è dimesso. L’interim al governatore Musumeci (Di martedì 30 marzo 2021) L’assessore alla Salute della Regione Sicilia, Ruggero Razza, ha presentato le proprie dimissioni in seguito allo scandalo dei Dati Covid alterati che ha portato oggi agli arresti domiciliari tre persone e sotto inchiesta altre 5, compreso, per l’appunto, lo stesso Razza. Le dimissioni delL’assessore sono state discusse e accolte nel corso di una riunione urgente di Giunta presieduta dal governatore Nello Musumeci. “Bisogna avere rispetto nella magistratura e io ho fiducia nelL’assessore Razza che, se dovesse risultare responsabile, da solo adotterebbe le decisioni conseguenziali”, aveva detto lo stesso Musumeci intervenendo ad Omnibus su La7 in mattinata mentre in ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 30 marzo 2021)alla Salute della Regione, Ruggero, ha presentato le proprie dimissioni in seguito allo scandalo deiche ha portato oggi agli arresti domiciliari tre persone e sotto inchiesta altre 5, compreso, per l’appunto, lo stesso. Le dimissioni delsono state discusse e accolte nel corso di una riunione urgente di Giunta presieduta dalNello. “Bisogna avere rispetto nella magistratura e io ho fiducia nelche, se dovesse risultare responsabile, da solo adotterebbe le decisioni conseguenziali”, aveva detto lo stessointervenendo ad Omnibus su La7 in mattinata mentre in ...

petergomezblog : Sicilia, “dati Covid falsi comunicati all’Iss per evitare restrizioni”: tre arresti. Indagato anche l’assessore reg… - Agenzia_Ansa : Ai domiciliari alcuni appartenenti dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana per aver alterato i dati s… - NicolaMorra63 : In #Sicilia l'assessore alla Salute #Razza è indagato e tre dipendenti della Regione sono stati arrestati.… - seguimi2050 : Carramba che sorpresa! ANSA: - LuciaLaVita1 : RT @fforzano: Volevo tranquillizzare il CTS: il fatto che la Sicilia abbia barato sui dati, non ha scosso la mia fiducia nelle Regioni. Zer… -