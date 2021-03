Contratto di espansione 2021 e piani di esodo aziendale: le istruzioni INPS (Di martedì 30 marzo 2021) Novità per il Contratto di espansione e piani di esodo aziendale 2021. Infatti, la Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020) all’art. 1, co. 349, nel modificare la disciplina contenuta all’art. 41 del D.Lgs. n. 148/2015, consente di avviare il predetto Contratto anche alle imprese con un organico inferiore a 500 unità, anziché 1.000 unità, ovvero a 250 unità, calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabile con un’unica finalità produttiva o di servizi. Inoltre, per l’intero periodo di spettanza teorica della NASpI al lavoratore, il versamento a carico del datore di lavoro: per l’indennità mensile è ridotto di un importo equivalente alla predetta prestazione; per i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto ... Leggi su leggioggi (Di martedì 30 marzo 2021) Novità per ildidi. Infatti, la Legge di Bilancio(L. n. 178/2020) all’art. 1, co. 349, nel modificare la disciplina contenuta all’art. 41 del D.Lgs. n. 148/2015, consente di avviare il predettoanche alle imprese con un organico inferiore a 500 unità, anziché 1.000 unità, ovvero a 250 unità, calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabile con un’unica finalità produttiva o di servizi. Inoltre, per l’intero periodo di spettanza teorica della NASpI al lavoratore, il versamento a carico del datore di lavoro: per l’indennità mensile è ridotto di un importo equivalente alla predetta prestazione; per i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto ...

