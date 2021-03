Calcio, Serie A 2021: ricorso respinto, Lazio-Torino si giocherà (Di martedì 30 marzo 2021) Lazio-Torino si giocherà. La mancata disputa della sfida dello scorso 2 marzo di Serie A di Calcio si risolverà con la disputa del match, con il ricorso presentato dalla società biancoceleste che è stato respinto dalla Corte d’appello sportiva della Figc. L’avvocato della Lazio Gian Michele Gentile ha chiesto infatti l’omologazione del risultato di 3-0 a tavolino in favore della squadra da lui assistita, mentre il legale dei granata Eduardo Chiacchio ha argomentato basandosi sul divieto imposto dalla ASL competente. Ricordiamo infatti che il Torino, a causa dei numerosi casi di covid riscontrati in settimana non ha potuto effettuare la trasferta, non presentandosi allo Stadio Olimpico per la sfida di campionato. Foto: LaPresse Leggi su oasport (Di martedì 30 marzo 2021)si. La mancata disputa della sfida dello scorso 2 marzo diA disi risolverà con la disputa del match, con ilpresentato dalla società biancoceleste che è statodalla Corte d’appello sportiva della Figc. L’avvocato dellaGian Michele Gentile ha chiesto infatti l’omologazione del risultato di 3-0 a tavolino in favore della squadra da lui assistita, mentre il legale dei granata Eduardo Chiacchio ha argomentato basandosi sul divieto imposto dalla ASL competente. Ricordiamo infatti che il, a causa dei numerosi casi di covid riscontrati in settimana non ha potuto effettuare la trasferta, non presentandosi allo Stadio Olimpico per la sfida di campionato. Foto: LaPresse

