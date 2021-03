Assegno unico per i figli a carico, approvata la Legge: come funziona (Di martedì 30 marzo 2021) Sbloccato l’iter legislativo per l’Assegno unico, da circa 250 euro, che spetterà alle famiglie con un figlio a carico sotto i 21 anni. Ecco come si ottiene. Dopo un iter legislativo contorto e complicato, allungato a dismisura anche a causa dell’emergenza Covid e soprattutto dalla crisi di Governo che ha portato alle dimissioni dell’ex premier Giuseppe Conte, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 30 marzo 2021) Sbloccato l’iter legislativo per l’, da circa 250 euro, che spetterà alle famiglie con uno asotto i 21 anni. Eccosi ottiene. Dopo un iter legislativo contorto e complicato, allungato a dismisura anche a causa dell’emergenza Covid e soprattutto dalla crisi di Governo che ha portato alle dimissioni dell’ex premier Giuseppe Conte, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

