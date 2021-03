Akash Kumar attacca Andrea Zelletta e svela | “Abbiamo litigato”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 31 marzo 2021)sa bene come farsi amare dai colleghi. Dopo aver stuzzicato Ilary Blasi, Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini, Valerio Scanu e Nicolò Ferrari, in questi giorni il modello veronese ha lanciato shade anche ad. L’ex naufrago prima ha detto di non conoscere il Croccantino e poi ha rivelato di averci discusso in passato: “Se conosco? No, io non conosco i comodini ragazzi. Dite cheè un vero modello e non io? Infatti dopo Ballando con le Stelle io ero da Armani, lui… non lo so ma non era con me. (riporta biccy.it) Se parliamo di carriera a 6 anni ero in Benetton. Conho pure. Comunque tornando al discorso modelli, di solito quando fai televisione nella moda non entri più. ...