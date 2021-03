Accordo tra Just Eat e sindacati: rider assunti con contratto nazionale logistica (Di martedì 30 marzo 2021) ROMA – È stato sottoscritto nella giornata di ieri l’accordo aziendale tra i rappresentanti di JustEatTAKEAWAY.com Express Italy Srl, assistiti dall’avvocato Giampiero Falasca, e i rappresentanti delle categorie Cgil, Cisl, Uil dei trasporti di Filt, Fit, Uiltrasporti e dei rappresentanti dei lavoratori atipici Nidil, Felsa, Uiltemp. Il negoziato è stato favorito ed accompagnato dalle Confederazioni e ha visto la partecipazione di alcune associazioni di rider aderenti alla rete Rider X i Diritti. Leggi su dire (Di martedì 30 marzo 2021) ROMA – È stato sottoscritto nella giornata di ieri l’accordo aziendale tra i rappresentanti di JustEatTAKEAWAY.com Express Italy Srl, assistiti dall’avvocato Giampiero Falasca, e i rappresentanti delle categorie Cgil, Cisl, Uil dei trasporti di Filt, Fit, Uiltrasporti e dei rappresentanti dei lavoratori atipici Nidil, Felsa, Uiltemp. Il negoziato è stato favorito ed accompagnato dalle Confederazioni e ha visto la partecipazione di alcune associazioni di rider aderenti alla rete Rider X i Diritti.

