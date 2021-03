Volotea | dal 6 giugno rotta domenicale Napoli-Lampedusa

(Di lunedì 29 marzo 2021) La compagnia aerea low-cost, ha annunciato l’avvio di un nuovo collegamento in partenza daalla volta di. La nuovadecollerà il 6. La frequenza sarà settimanale, ogni domenica. Con un’offerta totale di 23 rotte disponibili presso lo scalo napoletano,, sottolinea una nota, registra un incremento nella sua capacità di trasporto del 108% rispetto al 2019. “Siamo davvero felici di annunciare questa nuova, che arricchisce il nostro portfolio di destinazioni raggiungibili dall’aeroporto dia bordo dei nostri aeromobili. Scendiamo in pista presso lo scalo di Capodichino con un’offerta di oltre 536 mila posti in vendita, sicuri di rendere più agevoli e facili gli spostamenti verso alcune tra le più ...

Advertising

InfoMarittime : Dal 6 giugno collegamento settimanale. Salgono a 23 le rotte operate nel capoluogo campano dalla compagnia low cost… - BLQairport : ??Pantelleria! L’isola di origine vulcanica ?? rappresenta l’ultimo lembo d’Italia incastonato tra le coste della Sic… - LucaGorrasi : #Linate: l’occasione giusta per sperimentare. L’operativo dall’apertura di #Malpensa è stato deciso e vincolato da… - aptlombardi : Con la Summer 2021 nuovi voli e compagnie dall'aeroporto di #Milano #Linate: ?? Tayaranjet dal 15 Giugno su Trapani… - GDS_it : #Catania, nuovo volo dal 4 giugno verso Milano-#Linate con #Volotea -

Ultime Notizie dalla rete : Volotea dal

Il Denaro

Wizz Air lancia quattro nuovi collegamenti da Olbia per l'estate4 di giugno baserà presso lo scalo un Airbus A319 aggiungedo 2 nuove rotte in partenza da Olbia verso Catania e Cuneo ,...... il network di Torino propone alcune novità su Grecia e Baleari, due destinazioni di particolare interesse per il segmento leisure outgoing: l'avvio della nuova tratta per Mykonos di7 ...NAPOLI – Volotea, la compagnia aerea low-cost che collega tra loro città di medie e piccole dimensioni e capitali europee, ha annunciato l’avvio di un nuovo collegamento in partenza da Napoli alla vol ...Il Covid e le restrizioni non fermano la voglia di viaggiare. Se da un lato è tanta l'incertezza per quello che potrebbe essere lo scenario per i prossimi mesi, dall'altro c'è la voglia di tornare ad ...