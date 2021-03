Ultime Notizie Roma del 29-03-2021 ore 09:10 (Di lunedì 29 marzo 2021) Romadailynews radiogiornale lunedì 29 marzo Buongiorno da Francesco Vitale da oggi di mezza Italia in zona rossa anti covid Calabria Toscana e Val d’Aosta si aggiungono le altre nove regioni già in lockdown a metà aprile una verifica sulle misure restrittive e gli enti locali incontrano oggi il governo sul piano vaccinale Alberti c’è anche draghi Bonacini avverte governatori siamo una nazione nessuna regione può acquistare Vaccini da sola il tasso di positività Nazionale risale al 72 altri 297 il capo trasporto europeo per i vaccini breton prevede l’immunità di gregge a metà luglio il passaporto sanitario europeo da giugno lucidante loro condannano le violenze dei militari in Birmania Russia e Cina sono sono stati 114 civili uccisi in un solo giorno l’altro rappresentante europeo Borrelli farla in un’escalation inaccettabile biden definisci la repressione delle ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 29 marzo 2021)dailynews radiogiornale lunedì 29 marzo Buongiorno da Francesco Vitale da oggi di mezza Italia in zona rossa anti covid Calabria Toscana e Val d’Aosta si aggiungono le altre nove regioni già in lockdown a metà aprile una verifica sulle misure restrittive e gli enti locali incontrano oggi il governo sul piano vaccinale Alberti c’è anche draghi Bonacini avverte governatori siamo una nazione nessuna regione può acquistare Vaccini da sola il tasso di positività Nazionale risale al 72 altri 297 il capo trasporto europeo per i vaccini breton prevede l’immunità di gregge a metà luglio il passaporto sanitario europeo da giugno lucidante loro condannano le violenze dei militari in Birmania Russia e Cina sono sono stati 114 civili uccisi in un solo giorno l’altro rappresentante europeo Borrelli farla in un’escalation inaccettabile biden definisci la repressione delle ...

sole24ore : #Coronavirus, ultime notizie: #Speranza: «Estate con meno limitazioni e viaggi con il pass vaccinale»… - fanpage : Salvini vuole riaprire tutto dopo Pasqua (e Zangrillo è d’accordo) - fanpage : La piccola soffre di una rara infiammazione cronica, respira aiutata da un casco per la ventilazione - meteoredit : #29marzo Sarà una settimana con temperature massime sopra i 20°C, picchi di 25°C in certe aree! ????? ??? Le ultime… - cremaonline : #Crema: sottopasso gronda nord, ‘street art contro la bruttezza’ Clicca per la notizia completa… -