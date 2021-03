The Last Story o Blue Dragon remaster non rientrano nei piani del creatore di Final Fantasy (Di lunedì 29 marzo 2021) Il boss di Mistwalker, Hironobu Sakaguchi, ha dichiarato di non essere interessato a lanciare remaster dei suoi giochi precedenti, come The Last Story, Blue Dragon o Lost Odyssey. Il creatore di Final Fantasy, che sta attualmente terminando il gioco di ruolo per iOS Fantasian, ha detto a VGC in una recente intervista che preferirebbe trascorrere i suoi anni futuri nello sviluppo di giochi "costruendo qualcosa di nuovo". "Ad essere del tutto onesti, al momento non ci sono piani per alcun remake. Sebbene si chiamino remake, la quantità di impegno e risorse che richiederebbero significa che la differenza è praticamente nulla tra lo sviluppo di un remake e un gioco completamente nuovo", ha detto. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 29 marzo 2021) Il boss di Mistwalker, Hironobu Sakaguchi, ha dichiarato di non essere interessato a lanciaredei suoi giochi precedenti, come Theo Lost Odyssey. Ildi, che sta attualmente terminando il gioco di ruolo per iOS Fantasian, ha detto a VGC in una recente intervista che preferirebbe trascorrere i suoi anni futuri nello sviluppo di giochi "costruendo qualcosa di nuovo". "Ad essere del tutto onesti, al momento non ci sonoper alcun remake. Sebbene si chiamino remake, la quantità di impegno e risorse che richiederebbero significa che la differenza è praticamente nulla tra lo sviluppo di un remake e un gioco completamente nuovo", ha detto. Leggi altro...

