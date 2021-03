Tarro: «Vi dico come uscire dalla pandemia». E attacca il Cts: «Non c’è neppure un virologo» (Di lunedì 29 marzo 2021) come si esce da questa pandemia? A dare una risposta è l’infettivologo Giulio Tarro. Nel corso della sua lunga carriera ha affrontato il colera a Napoli negli anni Settanta, l’Aids, l’aviaria e la Sars. Intervistato da Macrolibrarsi ha subito chiarito che «la scorsa settimana sull’organo ufficiale dell’avanzamento degli studi per le scienze americano, attraverso la rivista Science, è stato spiegato che questo virus è diventato endemico. E quindi bisognerà avere un atteggiamento diverso. Bisognerà convivere con un virus ormai stagionale e tutto sommato non molto virulento. Riferito anche alle varianti, fatte da una parte del virus magari più contagioso ma anche meno patogeno». Insomma, spiega: «Dobbiamo cambiare atteggiamento, secondo Science, non c’è motivo di andare incontro a tutte quelle chiusure che sono state ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 29 marzo 2021)si esce da questa? A dare una risposta è l’infettivologo Giulio. Nel corso della sua lunga carriera ha affrontato il colera a Napoli negli anni Settanta, l’Aids, l’aviaria e la Sars. Intervistato da Macrolibrarsi ha subito chiarito che «la scorsa settimana sull’organo ufficiale dell’avanzamento degli studi per le scienze americano, attraverso la rivista Science, è stato spiegato che questo virus è diventato endemico. E quindi bisognerà avere un atteggiamento diverso. Bisognerà convivere con un virus ormai stagionale e tutto sommato non molto virulento. Riferito anche alle varianti, fatte da una parte del virus magari più contagioso ma anche meno patogeno». Insomma, spiega: «Dobbiamo cambiare atteggiamento, secondo Science, non c’è motivo di andare incontro a tutte quelle chiusure che sono state ...

Advertising

SecolodItalia1 : Tarro: «Vi dico come uscire dalla pandemia». E attacca il Cts: «Non c’è neppure un virologo» - nadiacavagna236 : Giulio Tarro: «Vi dico come i cinesi hanno curato i malati di Covid e cosa non è stato fatto in Italia» - Secolo d'… - marialauraloi : RT @TarroGiulio: «Vi dico come i cinesi hanno curato i malati di Covid e cosa non è stato fatto in Italia» - daniloturchi : RT @TarroGiulio: «Vi dico come i cinesi hanno curato i malati di Covid e cosa non è stato fatto in Italia» - lucatelese : Ciao caro. Trovami un mio virgolettato in cui dico questo. Ho intervistato gente che mi ha detto qualsiasi cosa sul… -