Sollevamento pesi | Europei 2021 | programma | orari | tv | streaming Il calendario completo

Primo grande evento internazionale della stagione olimpica ormai alle porte per la Nazionale Italiana di Sollevamento pesi, che si appresta ad affrontare da sabato 3 a domenica 11 aprile i Campionati Europei Senior di Mosca, in Russia. Si tratta di una delle ultime gare a disposizione per gli atleti del Vecchio Continente nel processo di qualificazione olimpica ai Giochi di Tokyo 2021. L'Italia si presenterà nella capitale russa con una spedizione composta da 7 atleti, tra cui 4 uomini e 3 donne, per provare a ben figurare e a catturare qualche medaglia di specialità e di totale in alcune categorie. Fari puntati in particolare su Mirko Zanni (67 kg) e Antonino Pizzolato (81 kg), entrambi virtualmente qualificati per l'Olimpiade e favoriti per salire sul podio europeo nelle rispettive categorie.

