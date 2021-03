Si può andare all'estero ma non fuori la regione: la "follia" delle vacanze (Di lunedì 29 marzo 2021) Gabriele Laganà In un nota il Viminale ha chiarito che sono consentiti gli spostamenti, anche tra Regioni, per raggiungere un aeroporto per andare in vacanza. Federalberghi all’attacco Anche la Pasqua 2021 sarà celebrata e vissuta sotto il segno di forti limitazioni per limitare i contagi di coronavirus. Eppure non tutto è perduto. Perché chi deve andare all’estero, anche per una semplice vacanza, ne avrà la possibilità. Il viaggiatore, infatti, potrà raggiungere l’aeroporto anche se si trova in una regione arancione o rossa. È stato il ministero dell’Interno a confermarlo nelle scorse con una nota protocollata. Una buona notizia? Solo in parte. È vero che questa decisione può rappresentare un primo segnale che attesta un ritorno, seppur lento, alla normalità. Ma, al contempo, ha scatenato un mare di ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 29 marzo 2021) Gabriele Laganà In un nota il Viminale ha chiarito che sono consentiti gli spostamenti, anche tra Regioni, per raggiungere un aeroporto perin vacanza. Federalberghi all’attacco Anche la Pasqua 2021 sarà celebrata e vissuta sotto il segno di forti limitazioni per limitare i contagi di coronavirus. Eppure non tutto è perduto. Perché chi deveall’, anche per una semplice vacanza, ne avrà la possibilità. Il viaggiatore, infatti, potrà raggiungere l’aeroporto anche se si trova in unaarancione o rossa. È stato il ministero dell’Interno a confermarlo nelle scorse con una nota protocollata. Una buona notizia? Solo in parte. È vero che questa decisione può rappresentare un primo segnale che attesta un ritorno, seppur lento, alla normalità. Ma, al contempo, ha scatenato un mare di ...

fattoquotidiano : Coronavirus, la Pasqua è in zona rossa ma si può andare all’estero. Federalberghi attacca: “Una presa in giro, così… - Corriere : I tedeschi chiusi in casa per Pasqua ma possono volare a Maiorca La beffa dei blocch... - mattino5 : Restrizioni e covid, 'Si può andare a fare le vacanze a Palma De Maiorca, ma non si stanno organizzando spostamenti… - scimmiaintesta : RT @Masssimilianoo: Mentre i nostri albergatori sono chiusi e falliscono, le Baleari fanno il pienone di turisti tedeschi. A noi italiani è… - cocchi2a : RT @serebellardinel: Il #governodeipeggiori che chiude in casa gli italiani per #Pasqua, ma che gli permette di andare all'estero in vacan… -

Ultime Notizie dalla rete : può andare Pasqua in rosso: visite, divieti e le regione in cui le seconde case sono off - limits Può andare soltanto il nucleo familiare e solo se la casa non è abitata da altri. Inoltre bisogna dimostrare di essere proprietari o affittuari da una data antecedente il 14 gennaio 2021. Tuttavia ...

Toscana: seconde case in zona rossa, si può andare? L'ordinanza per Pasqua Le FAQ del governo al Dpcm e all'ultimo decreto Covid sono chiare. Anche in zona rossa si può andare nelle seconde case a Pasqua : attenzione, però, in Toscana un'ordinanza del presidente della Regione Eugenio Giani consente questi spostamenti solo a categorie specifiche di cittadini . Da ...

