Senigallia: dopo una lite un padre spara e uccide il figlio (Di lunedì 29 marzo 2021) Tragedia familiare a Senigallia in provincia di Ancona, dove un anziano signore di 73 anni, dopo una lite con il figlio 27enne, ha preso una pistola e gli ha sparato. Il giovane non ce l'ha fatta, il ...

