Sannita protagonista in Rocco Schiavone | la fiction cult di Rai 2 

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 29 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Ernesto D’Argenio, l’attore che, ogni mercoledì, insieme a Marco Giallini, fa compagnia al pubblico di RaiDue con il poliziesco ‘’, ha origini sannite. Nato a Milano da una famiglia originaria della provincia di Benevento, Ernesto trascorre gran parte della propria infanzia nel capoluogo, dapprima con i nonni materni e poi con quelli paterni, prima di far ritorno alla periferia della città natia con la famiglia. Dopo la maturità, a 19 anni lascia l’Italia per andare all’estero. Dopo un lungo viaggio, che lo porta a vivere e lavorare in diversi paesi tra cui l’Inghilterra, il Sud-Est asiatico e la Francia, rientra in Italia. A Roma approfondisce gli studi di recitazione e inizia a prendere parte alle prime produzioni teatrali. La serie, diretta da Simone Spada e prodotta da ...