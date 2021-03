Saipem | fissata udienza preliminare davanti a GUP Milano

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 29 marzo 2021) (Teleborsa) –informa che il Giudice per l’presso il Tribunale diha oggi notificato alla Società un decreto di fissazione dell’per il 10 maggio 2021, in relazione al presunto illecito amministrativo ex artt. 5, 6, 7, 8 e 25 ter – lett. B), D.Lgs, 231/2001, per non aver predisposto un modello organizzativo idoneo a prevenire la consumazione del delitto di false comunicazioni sociali, asseritamente commesso dal 16 marzo 2016 al 27 luglio 2016, nonché in relazione al presunto illecito amministrativo ex artt. 5, 6, 7, 8 e 25 sexies D.Lgs 231/2001, per non aver predisposto un modello organizzativo idoneo a prevenire la consumazione dei delitti di falso in prospetto e di manipolazione del mercato, asseritamente commesso dal 27 ottobre ...