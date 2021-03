Roma: Calenda presenta piano rifiuti, ‘non siamo condannati a Capitale più sporca in Ue’ (Di lunedì 29 marzo 2021) Roma, 29 mar. (Adnkronos) – “Partiamo con il programma per Roma. rifiuti e pulizia. Non siamo condannati a essere la Capitale più sporca d’Europa. Roma si può governare”. Così Carlo Calenda presenta il piano di Azione per i rifiuti a Roma. “Per quanto riguarda i rifiuti a Roma la situazione è catastrofica”, dice Calenda in un video su Fb. Un programma in 4 punti. “Cosa vogliamo fare? Un programma in 4 punti, articolati su due dimensioni: quello che occorre fare immediatamente per gestire l’emergenza mentre realizziamo gli investimenti per risolvere una volta per tutte il problema della pulizia. Primo, partiamo dalle ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 29 marzo 2021), 29 mar. (Adnkronos) – “Partiamo con il programma pere pulizia. Nona essere lapiùd’Europa.si può governare”. Così Carloildi Azione per i. “Per quanto riguarda ila situazione è catastrofica”, dicein un video su Fb. Un programma in 4 punti. “Cosa vogliamo fare? Un programma in 4 punti, articolati su due dimensioni: quello che occorre fare immediatamente per gestire l’emergenza mentre realizziamo gli investimenti per risolvere una volta per tutte il problema della pulizia. Primo, partiamo dalle ...

