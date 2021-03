Possibile un Samsung Galaxy S20 FE LTE con processore Snapdragon 865

(Di lunedì 29 marzo 2021) Il colosso di Seul sta lavorando ad una variante LTE delS20 FE equipaggiata con il865. Come riportato dal portale ‘SamMobile‘, la variante è stata individuata nel database Wi-Fi Alliance poche settimane fa, anche se fino ad ora non c’era informazioni sugli elementi che la differenziassero dai modelli lanciati l’anno scorso. Ebbene, a differire sarà proprio il, cosa che probabilmente non andrà giù agli utenti che hanno acquistato ilS20 FE alimentato dalExynos 990 qualche mese fa. La nuova variante sarà contraddistinta dal codice modello ‘SM-G780G‘: ad eccezione del SoC, le specifiche tecniche resteranno le stesse. Per quanti hanno a cuorePay, c’è ...

Non è ancora chiaro il motivo per cui si stia lavorando a questo esemplare, soprattutto perché l'azienda sudcoreana sta sviluppando anche unGalaxy S21 FE (èche la società asiatica ......vi parleremo probabilmente entro la fine della settimana) ve lo faremo sapere il prima(... potrete scaricare e poi installare da subito il pacchetto N97xFXXU6FUCD a bordo dei vostri...Il colosso di Seul sta lavorando ad una variante LTE del Samsung Galaxy S20 FE equipaggiata con il processore Snapdragon ...Nei giorni scorsi è emerso come Samsung stia lavorando ad una nuova variante per uno dei propri device. In particolare, si tratta di Galaxy S20 FE che potrebbe subire un cambiamento importante proprio ...