Personalizzazione dei colori su WhatsApp | la novità in via di sviluppo

(Di lunedì 29 marzo 2021) Idipotranno a breve essere personalizzati a piacimento dell’utente: questo è quanto emerge dall’ultimo teardown di WABetaInfo. Sappiamo che lanon è mai stato il punto forte della nota app di messaggistica istantanea, che, proprio per questo, avrà deciso di correre ai ripari, proponendo nuove funzioni che potessero sopperire alla mancanza. In buona sostanza, sarà possibile personalizzare le tonalità di alcune parti grafiche dell’interfaccia utente, anche se non è chiaro quando esattamente laverrà resa disponibile in versione finale. Se volete essere tra i primi a provare la(insieme a tutte quelle che il team dista implementando) dovreste iscrivervi al programma di beta testing ufficiale (se disponete di un dispositivo ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Personalizzazione dei

OptiMagazine

... il cui errore fondamentale è consistito nelladel voto ('o con me o contro di me'... la crociatapaladini del 'no'. Festa grande al CNEL, ente ai più sconosciuto, nel mirino'......produttivi che sanno sfruttare le tecnologie digitali e che tengono conto della...stampaggio 3D e sapranno gestire l'impatto sulla progettazione e sulla prototipazione rapida...Ami prenderti cura dei tuoi capelli? Allora non puoi non approfittare delle offerte di Amazon: scopri la selezione di primavera e completa i tuoi acquisti.Caviar ha realizzato un'edizione limitate di iPhone 12 Pro e Pro Max ispirata a Mortal Kombat: tre diverse personalizzazioni, ciascuna ispirata a un personaggio del franchise.