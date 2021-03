Milan, ridotta la squalifica per Rebic: ci sarà con la Samp (Di lunedì 29 marzo 2021) Milano Sabato alle 12:30 il Milan scenderà in campo a San Siro per affrontare la Sampdori a in un match fondamentale per non perdere terreno in classifica: dopo la pausa delle Nazionali Pioli è pronto ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 29 marzo 2021)o Sabato alle 12:30 ilscenderà in campo a San Siro per affrontare ladori a in un match fondamentale per non perdere terreno in classifica: dopo la pausa delle Nazionali Pioli è pronto ...

