Michelle Hunziker | «Ho sofferto a lungo | mi chiedevo se avevano ragione quelli che dicevano che ero una iena ridens»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 29 marzo 2021) Da questa seratorna su Canale 5 a condurre “Striscia la notizia” e racconta al Corriere della Sera il suo percorso di consapevolezza fatto attraverso l’analisi. All’inizio della sua carriere era lo stereotipo della bellezza bionda, una cosa che le è pesata molto «Oggi si parla di body positive, di bullismo, di discriminazione fisica. Ma discriminazione fisica è sia quando sei ritenuto troppo bruttino per certi mestieri, sia quando sei troppo bellino per essere considerato intelligente. Io negli anni 90 corrispondevo Io negli anni 90 corrispondevo al cliché, ho dovuto lottare per far capire che volevo essere altro oltre a una bella forma. Sapevo che piaceva che io fossi sexy, ma cercavo sempre di pormi anche in una chiave ironica e autoironica. Il mio obiettivo era non essere una rivale a casa, ma far sentire al pubblico il mio ...