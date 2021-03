Marco Fallini | da un ricovero ad un altro “Mi sto paralizzando | aiutatemi a capire cosa mi sta accadendo”

Leggi su formatonews

(Di lunedì 29 marzo 2021) Accorato appello di: “Mi stoa trovare chi mi può curare”. Non solo selfie, foto di gattini, video di ricette di cucina e valvola di sfogo per gli hater, talvolta Facebook viene utilizzato per scopi in perfetta sintonia con la sua originaria mission di social network., 33 anni, originario della Valchiavenna, affetto da una malattia rara, infatti, ha deciso di diffondere un appello proprio su Facebook nella speranza di trovare un medico che possa curarlo: “Voglio chiedervi di condividere questo post, e raccontare la mia storia perché potrebbe aiutarmi a trovare qualche persona in grado di curarmi, o di aiutarmi. Sono sempre stato un ragazzo attivo e sportivo, finché ho potuto. Sono laureato in Psicologia, in Fisioterapia, e sono ...