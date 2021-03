Makari, l’investigatore per caso alle prese con un nuovo caso su Rai1 (Di lunedì 29 marzo 2021) Il quarto episodio di Makari andrà in onda su Rai1 , vedrà il protagonista Saverio Lamanna interpretare il ruolo di investigatore per caso. Makari, le anticipazioni della quarta puntata, il protagonista alle prese con il senso di colpa (Rai Play)Il protagonista è tratto dalla serie di opere dello scrittore Gaetano Savatteri, la regia di Michele Soavi, è data grazie alla collaborazione tra Palomar e Rai Fiction. La puntata andrà in onda su Rai1 Lunedì 29 Marzo alle ore 21.25, il titolo dell’episodio sarà “La fabbrica delle stelle”. Suleima otterrà il lavoro tanto atteso a Milano, per lei e il protagonista si avvicinerà il momento dei saluti. Dovranno decidere se passare un futuro insieme oppure no, Suleima sarà molto ... Leggi su ck12 (Di lunedì 29 marzo 2021) Il quarto episodio diandrà in onda su, vedrà il protagonista Saverio Lamanna interpretare il ruolo di investigatore per, le anticipazioni della quarta puntata, il protagonistacon il senso di colpa (Rai Play)Il protagonista è tratto dalla serie di opere dello scrittore Gaetano Savatteri, la regia di Michele Soavi, è data grazie alla collaborazione tra Palomar e Rai Fiction. La puntata andrà in onda suLunedì 29 Marzoore 21.25, il titolo dell’episodio sarà “La fabbrica delle stelle”. Suleima otterrà il lavoro tanto atteso a Milano, per lei e il protagonista si avvicinerà il momento dei saluti. Dovranno decidere se passare un futuro insieme oppure no, Suleima sarà molto ...

Advertising

_PuntoZip_ : Stasera in TV: Torna Gioè/Lamanna a “Màkari” – L'”investigatore per caso” alle prese con un nuovo delitto su Rai1 - CeccarelliL_ : Stasera in TV: Torna Gioè/Lamanna a “Màkari” – L'”investigatore per caso” alle prese con un nuovo delitto su Rai1 - alessandromeuc4 : RT @Raicomspa: Nuovo appuntamento con l'ironico Saverio Lamanna, 'investigatore per caso” interpretato da Claudio Gioè. #Makàri, serie tra… - MutiLeonilde : RT @Raicomspa: Nuovo appuntamento con l'ironico Saverio Lamanna, 'investigatore per caso” interpretato da Claudio Gioè. #Makàri, serie tra… - fra_graci : RT @Raicomspa: Nuovo appuntamento con l'ironico Saverio Lamanna, 'investigatore per caso” interpretato da Claudio Gioè. #Makàri, serie tra… -

Ultime Notizie dalla rete : Makari l’investigatore The Father, arriva il film con Anthony Hopkins e Olivia Colman in gara per 4 Golden Globes Sky Tg24